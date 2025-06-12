Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони, заявив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів", - йдеться у дописі Координаційного штабу в телеграм в четвер.

Координаційний штаб розцінює таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі.

"Насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні", - йдеться у дописі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими утворений 11 березня 2022 року згідно з постановою Кабінету міністрів України №25.