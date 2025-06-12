Інтерфакс-Україна
Події
14:38 12.06.2025

Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

2 хв читати
Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників
Фото: https://www.facebook.com/UALandForces

В Україну з російського полону в рамках чергового етапу великого обміну повернулися важкопоранені і тяжкохворі військовослужбовці, повідомляє командування Сухопутних військ.

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що цей обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обмін, наголосив, що всім захисникам буде надана необхідна допомога.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - додав він. 

Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 22 роки.

"Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Воїни, які боронили Україну на Донецькому, Запорізькому й Херсонському напрямках", - написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Він додав: "Попереду — лікування, відновлення, психологічна й соціальна підтримка. Кожен із наших воїнів отримає усе необхідне".

Ні українська, ні російська сторони не повідомляють про загальну кількість звільнених з полону в рамках обміну, етапи якого пройшли 9, 10 і 12 червня. РосЗМІ зазначали, що 12 червня мали початися термінові "санітарні обміни" тяжкопораненими полоненими з лінії фронту.

Теги: #обмін_полоненими #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 12.06.2025
Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом – Буданов

Наступний етап обміну військовополоненими відбудеться найближчим часом – Буданов

17:55 04.06.2025
Рада штабу реалізації стамбульських домовленостей обговорила питання обміну полоненими і повернення тіл загиблих – Міноборони

Рада штабу реалізації стамбульських домовленостей обговорила питання обміну полоненими і повернення тіл загиблих – Міноборони

15:38 04.06.2025
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині, є поранені – Сухопутні війська

РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині, є поранені – Сухопутні війська

16:52 02.06.2025
Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

13:21 01.06.2025
Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених через ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених через ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ

19:07 29.05.2025
Готовність захищати: рекрутинг до Сухопутних військ

Готовність захищати: рекрутинг до Сухопутних військ

14:21 28.05.2025
Командування Сухопутних військ посилило контроль за призовом через спроби використання тилових посад для ухилення від відповідальності

Командування Сухопутних військ посилило контроль за призовом через спроби використання тилових посад для ухилення від відповідальності

14:47 27.05.2025
У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

17:00 25.05.2025
Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

16:23 25.05.2025
Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль доручив напрацювати механізм для вчасного будівництва й облаштування укриттів на Дніпропетровщині

Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

Число жертв обстрілів РФ в Україні за 5 місяців 2025р. на 50% більше, ніж за такий самий період 2024р. – ООН

ОСТАННЄ

Сибіга: Мені було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора

Зеленський з приводу авіатрощі: Наші думки з родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді

УЦОЯО готовий до розділення НМТ на 2 дні, але це може зашкодити вступникам з окупованих територій і за кордоном

Для подолання мінімального прохідного балу НМТ з математики потрібно знати предмет на рівні 7 класу - директорка УЦОЯО

Шмигаль доручив напрацювати механізм для вчасного будівництва й облаштування укриттів на Дніпропетровщині

Щонайменше 120 осіб могли загинути під час аварії літака Boeing на заході Індії - ЗМІ

Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Зеленський: Лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови

Росію не хвилюють людські втрати, її можуть хвилювати тільки жорсткі санкції - Зеленський

Перебування українців на борту Air India не підтверджується - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА