Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

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В Україну з російського полону в рамках чергового етапу великого обміну повернулися важкопоранені і тяжкохворі військовослужбовці, повідомляє командування Сухопутних військ.

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що цей обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обмін, наголосив, що всім захисникам буде надана необхідна допомога.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - додав він.

Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 22 роки.

"Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Воїни, які боронили Україну на Донецькому, Запорізькому й Херсонському напрямках", - написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Він додав: "Попереду — лікування, відновлення, психологічна й соціальна підтримка. Кожен із наших воїнів отримає усе необхідне".

Ні українська, ні російська сторони не повідомляють про загальну кількість звільнених з полону в рамках обміну, етапи якого пройшли 9, 10 і 12 червня. РосЗМІ зазначали, що 12 червня мали початися термінові "санітарні обміни" тяжкопораненими полоненими з лінії фронту.