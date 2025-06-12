Інтерфакс-Україна
Події
15:58 12.06.2025

Сибіга: Мені було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора

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Сибіга: Мені було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував привітання від "деяких країн" російського народу із Днем Росії на тлі триваючої агресії росіян проти українців.

"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресора", - сказав він під час спільної з колегами заяви до преси на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" у Римі.

Сибіга наголосив, що не може бути жодного винагородження РФ - країни-агресора.

"І я маю моральне право це озвучувати", - заявив очільник МЗС.

Раніше на сайті Державного департаменту США опублікували заяву державного секретаря Марко Рубіо, в якому він привітав росіян із днем Росії і заявив, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з РФ з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною".

Теги: #привітання #реакція #день_россия #сибіга

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