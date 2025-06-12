Інтерфакс-Україна
Події
12:25 12.06.2025

Негода знеструмила 76 н.п. у трьох областях, у Херсоні внаслідок атаки введені обмеження енергоспоживання

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Негода знеструмила 76 н.п. у трьох областях, у Херсоні внаслідок атаки введені обмеження енергоспоживання

Внаслідок ворожої дронової атаки у Херсонській області оператором системи розподілу (обленерго) вимушено застосовуються заходи обмеження споживання у місті Херсон, повідомила НЕК "Укренерго" у четвер.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше замінити пошкоджене обладнання. Поки що у Херсоні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, зокрема, у години максимального навантаження вранці та увечері", - зазначив системний оператор.

Своєю чергою, як повідомило у четвер Міністерство енергетики України, у цілому станом на 12 червня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

Водночас за інформацією "Укренерго", станом на ранок 12 червня в Україні через несприятливі погодні умови у вигляді дощу, гроз та сильних поривів вітру були повністю або частково знеструмлені 76 населених пунктів у трьох областях.

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживити усіх знеструмлених абонентів планують до кінця доби", - поділилися прогнозом у НЕК.

У компанії також констатували, ще енергоспоживання в Україні стабілізувалося в останні три доби і відповідає сезонним показникам. Зокрема, 12 червня станом на 9:30, його рівень був таким же, як попереднього дня — у середу. Своєю чергою, 11 червня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 10 червня.

В "Укренерго" доповнили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись і традиційно порадили споживачам стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

Теги: #знеструмлення

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