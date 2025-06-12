Число жертв обстрілів РФ в Україні за 5 місяців 2025р. на 50% більше, ніж за такий самий період 2024р. – ООН

Фото: https://t.me/sumskamiskarada/

Остання хвиля російських атак з використанням ракет дальнього радіусу дії та безпілотників продовжує тенденцію до збільшення кількості жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році: за перші п'ять місяців року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у четвер.

У щомісячній доповіді щодо захисту цивільних осіб ММПЛУ вказала, що лише у травні щонайменше 183 цивільні особи загинули та 836 отримали поранення по всій Україні. Ракетні обстріли і безпілотники дальнього радіусу дії (баражувальні боєприпаси) завдали найбільшої шкоди по всій країні, тоді як безпілотники ближнього радіусу дії, переважно з камерами високої роздільної здатності на борту, що використовуються для точного наведення, спричинили найбільші жертви серед цивільних осіб у прифронтових населених пунктах. 97% жертв сталися на підконтрольній Україні території.

Високий рівень смертності та поранень серед цивільних осіб у травні слідував за різким збільшенням кількості жертв у квітні.

"Цей рік є жахливим для цивільного населення по всій Україні: кількість загиблих і поранених значно більша, ніж за аналогічний період 2024 року", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

"Інтенсифікація кількості обстрілів з використанням ракет і баражувальних боєприпасів дальнього радіусу дії, а також часті атаки з використанням безпілотників малого радіусу дії вздовж лінії фронту є смертоносною комбінацією для цивільних осіб", - наголосила вона.

Зазначається, що у червні обстріли із застосуванням зброї дальнього радіусу дії ще більше посилилися, що призвело до нових жертв серед цивільних осіб.

За даними української влади, з 6 червня російські збройні сили випустили по території України понад 1500 од. зброї дальнього радіусу дії. ММПЛУ наразі перевіряє повідомлення про те, що за останні п'ять днів від цієї зброї або уламків після її перехоплення загинуло щонайменше 19 цивільних осіб і 205 отримали поранення в містах по всій країні, особливо постраждали Харків, а також Київ, Одеса та інші міста, віддалені від лінії фронту.

"Багатогодинні нічні обстріли із застосуванням сотень одиниць зброї сіють страх серед сімей, які проводять ночі у бомбосховищах, прислухаючись до звуків безпілотників, що пролітають над головою. За таких темпів і масштабів подальша загибель цивільних осіб не просто можлива – вона неминуча", - сказала Белль.