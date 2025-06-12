Зеленський спростував інформацію про успішний наступ росіян

Українська армія вже майже три тижні відбиває новий наступ росіян, які "не дуже успішні", заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bild.

"Зеленський відкидає повідомлення про потужні наступи Москви: те, що Росія виграє війну, є "російським наративом". Його армія вже майже три тижні відбиває нову наступальну операцію: росіяни, "м'яко кажучи, не дуже успішні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський додав, що не довіряє Москві. За його словами, росіянам "важливо показати Трампу, що між Україною і Росією існує дипломатичний міст, "щоб не вводили санкції проти Росії", поки тривають переговори.

Крім того, за словами президента, Росія хотіла "діалогу без європейців і без американців" з метою ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів - для Путіна це був би ідеальний варіант… Він не витримає довгої війни з партнерами і санкціями", - вважає Зеленський.