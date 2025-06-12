Інтерфакс-Україна
Події
05:08 12.06.2025

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

1 хв читати

написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, влучання БпЛА зафіксовано в трьох районах міста. У Шевченківському районі безпілотник влучив у землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

У Салтівському районі внаслідок влучання БпЛА поблизу житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі.Також зафіксовано влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа.

На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

Джерело: https://t.me/synegubov/14987

Теги: #харків #постраждалі #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:51 12.06.2025
У Харкові вже 8 постраждалих, наймолодшому 2 роки

У Харкові вже 8 постраждалих, наймолодшому 2 роки

03:50 12.06.2025
У Харкові ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, двоє постраждалих - Терехов

У Харкові ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, двоє постраждалих - Терехов

02:15 12.06.2025
У Харкові влучання по подвір'ю школи, даних щодо постраждалих немає - мер

У Харкові влучання по подвір'ю школи, даних щодо постраждалих немає - мер

02:05 12.06.2025
У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

01:43 12.06.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

22:40 11.06.2025
Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

21:53 11.06.2025
Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

20:51 11.06.2025
Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

19:53 11.06.2025
Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

18:55 11.06.2025
Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 5 - прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 5 - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

ОСТАННЄ

Пʼятий регіональний офіс "Зроблено в Україні" відкрили в Ірпені – КОВА

ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

На фронті за добу нарахували майже дві сотні боєзіткнень

Окупанти втратили 274 військових на покровському напрямку, ще три боя тривають - Генштаб

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

Сибіга у четвер відвідає з візитом Італію

Вучич не підписав декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа"

Зеленський про візит Вучича: це справді важливо – бути в Україні і бачити війну на власні очі

Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА