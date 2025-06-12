Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, влучання БпЛА зафіксовано в трьох районах міста. У Шевченківському районі безпілотник влучив у землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

У Салтівському районі внаслідок влучання БпЛА поблизу житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі.Також зафіксовано влучання БпЛА в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа.

На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

Джерело: https://t.me/synegubov/14987