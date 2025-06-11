Зеленський про візит Вучича: це справді важливо – бути в Україні і бачити війну на власні очі

Президент Володимир Зеленський подякував сербському колезі Александру Вучичу за участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

"Поспілкувався з президентом Сербії Александром Вучичем. Вдячний за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та допомогу Україні. Президент відвідує Україну вперше, і це справді важливо – бути тут, в Україні, і бачити війну на власні очі", - сказано в його телеграмі.

Президент зазначив, що вони говорили про взаємну підтримку на шляху до Європейського Союзу, двосторонню співпрацю й відбудову України.

"Дякую за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України. Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати. Цінуємо підтримку Сербією суверенітету й територіальної цілісності України", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, президент Сербії Александр Вучич висловив готовність взяти патронат над відновленням "одного-двох українських міста або регіону", щоб конкретно продемонструвати українцям підтримку.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14637