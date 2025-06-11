Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

Президент України Володимир Зеленський провів першу в тристоронньому форматі зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном, що дає змогу поглибити безпекову, енергетичну та економічну співпрацю між країнами, повідомила пресслужба глави держави.

"Головні теми обговорення – регіональна безпека, протидія гібридним загрозам та кібербезпека, енергетична безпека, транскордонне співробітництво, логістична сполученість, військово-технічна співпраця та європейська інтеграція", - сказано на сайті президента.

Як зазначається, Україна запропонувала призначити координаторів на рівні міністрів закордонних справ для постійних контактів у цьому форматі.

Особливу увагу приділили підтримці Молдови, адже від безпеки цієї країни залежить стабільність у регіоні.

Крім того, йшлося про посилення санкцій проти Росії та спільні дії, які мають змусити державу-агресорку до справедливого миру.

Сторони також обговорили підтримку спільного руху України та Молдови до членства у Євросоюзі. Зеленський зазначив, що Україна та Молдова рухаються цим шляхом разом, і нікому не можна дозволити розділити країни в переговорному процесі.

Окрема увага приділялась протидії російським гібридним загрозам і кібератакам, які РФ особливо активно здійснює в країнах Чорноморського регіону.

Серед інших важливих тем зустрічі – інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автодороги, яка з’єднає Україну, Молдову та Румунію, а також розвиток залізничної інфраструктури.

Джерело: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-tristoronnyu-zustrich-iz-preziden-98405