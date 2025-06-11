Інтерфакс-Україна
Події
20:36 11.06.2025

Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

1 хв читати
Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

Імміграційна та митна служба США готується спрямувати загони швидкого реагування в п'ять міст, очолюваних представниками Демократичної партії, повідомляє телеканал NBC у середу.

"За словами співрозмовників телеканалу, влада розпорядилася спрямувати підрозділи швидкого реагування до Сіетла, Чикаго, Філадельфії, Нью-Йорка та району Північної Вірджинії", - інформує NBC.

Джерела не повідомили, чи планує служба почати рейди в цих містах негайно, проте всі підрозділи в зазначених районах отримали наказ бути в повній бойовій готовності.

Спеціальні загони швидкого реагування імміграційної та митної служби США - це підрозділи, оснащені броньованими автомобілями та довгоствольною зброєю, які використовуються в особливо небезпечних операціях.

Раніше рейди підрозділів імміграційної та митної служби США в Лос-Анджелесі спричинили хвилю протестів по всій Каліфорнії, а також у сусідніх штатах і найбільших містах країни.

Противники політики Трампа планують провести в суботу протестні акції по всій країні в рамках кампанії No Kings ("Ні королям"). У заяві організаторів ідеться, що в протестах візьме участь понад 200 груп громадських активістів у понад 1,5 тис. містах у всіх штатах. Трамп попередив про можливість застосування сили до протестувальників і додав, що вважає їх людьми, які "ненавидять США".

Теги: #протести #ситуація #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 11.06.2025
Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

21:19 11.06.2025
ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

18:25 11.06.2025
Влада США готова посилити заходи для нормалізації ситуації в Лос-Анджелесі - генпрокурор

Влада США готова посилити заходи для нормалізації ситуації в Лос-Анджелесі - генпрокурор

13:17 11.06.2025
Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

06:18 11.06.2025
У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину через протести мігрантів

У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину через протести мігрантів

23:40 10.06.2025
Окупанти втратили 138 військових на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

Окупанти втратили 138 військових на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

20:28 09.06.2025
Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

01:07 09.06.2025
Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

20:16 08.06.2025
Наміри РФ не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація – Зеленський

Наміри РФ не змінюються, тож на деяких ділянках фронту дуже непроста ситуація – Зеленський

23:54 05.06.2025
Окупанти втратили 171 військового на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

Окупанти втратили 171 військового на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Прем'єр Греції пропонує створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА