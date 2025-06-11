Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

Імміграційна та митна служба США готується спрямувати загони швидкого реагування в п'ять міст, очолюваних представниками Демократичної партії, повідомляє телеканал NBC у середу.

"За словами співрозмовників телеканалу, влада розпорядилася спрямувати підрозділи швидкого реагування до Сіетла, Чикаго, Філадельфії, Нью-Йорка та району Північної Вірджинії", - інформує NBC.

Джерела не повідомили, чи планує служба почати рейди в цих містах негайно, проте всі підрозділи в зазначених районах отримали наказ бути в повній бойовій готовності.

Спеціальні загони швидкого реагування імміграційної та митної служби США - це підрозділи, оснащені броньованими автомобілями та довгоствольною зброєю, які використовуються в особливо небезпечних операціях.

Раніше рейди підрозділів імміграційної та митної служби США в Лос-Анджелесі спричинили хвилю протестів по всій Каліфорнії, а також у сусідніх штатах і найбільших містах країни.

Противники політики Трампа планують провести в суботу протестні акції по всій країні в рамках кампанії No Kings ("Ні королям"). У заяві організаторів ідеться, що в протестах візьме участь понад 200 груп громадських активістів у понад 1,5 тис. містах у всіх штатах. Трамп попередив про можливість застосування сили до протестувальників і додав, що вважає їх людьми, які "ненавидять США".