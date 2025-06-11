Інтерфакс-Україна
Події
19:34 11.06.2025

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

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Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський
Фото: Сайт Президента України

Військові плани РФ спрямовані на Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією, Україні потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться, заявив президент Володимир Зеленський.

"І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях. Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться", - сказав Зеленський на IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Він закликав учасників саміту розглядати гарантії безпеки після війни як практичну необхідність.

"Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру й зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн", - наголосив президент.

У саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі взяли участь: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Теги: #захист #зеленський #рф

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