Нацгвардія не закуповуватиме засоби для охорони правопорядку, тендер скасовано

Національна гвардія України не буде закуповувати засоби для забезпечення правопорядку, тендер скасовано, повідомляють у Нацгвардії.

"Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях", - йдеться в повідомленні Нацгвардії в телеграм-каналі в середу.

Спочатку в повідомленні зазначалося: "Триває процедура скасування тендеру (закупівлі)".

Пізніше Нацгвардія надала оновлену інформацію: "Тендер на відповідну закупівлю скасовано".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що частина Нацгвардії в Сумській області хоче витратити 30,75 мільйонів гривень на протиударні щити для розгону демонстрантів. Відповідні відомості розміщені на сайті ProZorro.