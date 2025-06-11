З початку повномасштабної війни кількість співробітників та волонтерів УЧХ значно збільшилась - гендиректор організації

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України кількість співробітників та волонтерів Українського Червоного Хреста (УЧХ) значно збільшилась, повідомив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

"На початку повномасштабного вторгнення у нас було близько 400 співробітників і близько тисячі волонтерів. Наразі у нас - близько 5 тисяч співробітників і близько 10 тисяч волонтерів", - сказав Доценко на форумі "Гуманітарна архітектура та розвиток цивільного захисту в Україні" у середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у форумі, який проходить у Києві, беруть участь народні депутати, представники профільних міністерств, державних установ, міжнародних і гуманітарних організацій, експерти громадського сектору та лідери українського бізнесу.