Інтерфакс-Україна
Події
16:10 11.06.2025

"Метінвест" разом із Insulate Ukraine встановлює ударостійкі вікна в пошкоджених обстрілами будівлях Запоріжжя

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Група "Метінвест" долучилася до благодійної ініціативи громадської організації Insulate Ukraine з відновлення житла та інфраструктури в постраждалих від війни регіонах України, повідомила вона у пресрелізі в середу.

Згідно з ним, першим містом, де розпочалися роботи, стало Запоріжжя. Компанія профінансувала встановлення понад 1500 ударостійких вікон у пошкоджених об’єктах інфраструктури.

При цьому уточнюється, що монтаж розпочався в запорізькій гімназії №65, де працює Пункт незламності.  Освітній заклад не раз потерпав від ворожих обстрілів – там майже не залишилося цілих вікон. Фахівці планують встановити вікна площею близько 200 кв. м, роботи завершать вже за два тижні.

Ударостійкі вікна стануть альтернативою OSB-плитам, які часто використовують для тимчасового ремонту пошкоджених будівель. Інноваційний матеріал має низку переваг: він безпечний – виготовлений зі спеціального переробленого ПЕТ-пластику без крихкої основи, тому не розбивається від вибухових хвиль чи ударів і не утворює уламків. Вікна мають високу теплоізоляцію, прозорість, подібну до звичайних склопакетів, стійкість до температурних коливань, а також легко та швидко монтуються.

Підтримати ініціативу Insulate Ukraine "Метінвест" вирішив під час благодійного аукціону зі збору коштів на встановлення 10 тис. вікон у будинках по всій Україні, що пройшов у Лондоні в жовтні 2024 року. Подія зібрала тоді представників українського та британського бізнесу, культурних діячів та міжнародних філантропів і головних інституційних партнерів, зокрема ЄБРР, Deutsche Bank і Кембриджського університету тощо.

Insulate Ukraine проводить екстрену заміну вікон для цивільного населення та об’єктів інфраструктури в прифронтових містах України. Організація вже встановила понад 46 тис. вікон, допомігши більш ніж 10 000 українцям відновити свої оселі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #запоріжжя #метінвест #insulate_ukraine

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