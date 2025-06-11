Інтерфакс-Україна
Події
15:48 11.06.2025

АП ВАКС залишила в силі заочний арешт Комарницькому

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АП ВАКС залишила в силі заочний арешт Комарницькому

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі запобіжний захід колишньому депутату Київміськради — фігуранту справи щодо незаконного розподілу землі в Києві, повідомляє АП ВАКС.

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 09.05.2025 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до одного з фігурантів справи щодо незаконного розподілу землі в місті Києві, який наразі перебуває за межами України", - йдеться в повідомленні АП ВАКС на сторінці в Фейсбук в середу.

В повідомленні зазначається: "За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін".

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

В повідомленні АП ВАКС не сказано ім'я фігуранта, судячи з фабули справи, йдеться про Дениса Комарницього.

Раніше повідомлялося, що ВАКС заочно арештував колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Рішення було прийнято 9 травня, однак ухвала засекречена.

Сторона захисту вже подала апеляцію.

6 лютого 2025 року НАБУ і САП заявили, що проводять операцію "Чисте місто". НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Комарницький — колишній лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київській міській раді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році у ЗМІ його стали називати "смотрящим за Києвом", а його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови КМДА Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького.

Теги: #комарницький #вакс #набу

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