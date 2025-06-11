Інтерфакс-Україна
Події
15:42 11.06.2025

Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

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Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

Кабінет міністрів погодив залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ) для посилення протиповітряної оборони території України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, погоджено пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Затверджено порядок реалізації експериментального проекту, яким передбачено, що проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних чил України, які мають відповідні льотні навички або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану.

Теги: #зсу #ппо #мельничук

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