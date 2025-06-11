Російські окупанти обмежують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – голова ДІЯРУ

Окупаційна російська адміністрація намагається впливати на роботу експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в складі постійної моніторингової місії на Запорізькій АЕС, обмежуючи їх доступ до важливих систем, обладнання і приміщень, створюючи перешкоди для отримання об’єктивної інформації та блокуючи проведення ротацій.

Як повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ), про це заявив голова відомства Олег Коріков у ході зустрічі з заступницею генерального директора МАГАТЕ Ліді Еврар під час чергового засідання Ради керуючих агентства у Відні у вісторок.

"Робота команди МАГАТЕ на ЗАЕС обмежена та перебуває під впливом російських окупантів. Експерти агентства повинні заздалегідь подавати запит на доступ до об'єктів та обладнання, що дає окупантам достатньо часу для спотворення чи приховування реального стану речей та інформації", – сказав він.

Крім того, за словами голови ДІЯРУ, експертам МАГАТЕ заборонено безпосередньо спілкуватися з персоналом, який зараз перебуває на майданчику ЗАЕС. Окупанти також чинять тиск на експертів, блокуючи ротації.

"В той же час присутність МАГАТЕ не заважає російським окупантам приймати безвідповідальні та непередбачувані рішення, які зашкоджають ядерній та радіаційній безпеці на ЗАЕС", - наголосив Коріков.

Як підкреслив він, постійна присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС є надзвичайно важливим фактором для держав-членів агентства, міжнародних організацій та світової спільноти, що дає змогу отримувати інформацію про стан ядерної безпеки, захищеності та гарантій на станції з метою запобігання виникненню ядерних аварії чи інших подій з радіологічними наслідками.

При цьому Коріков нагадав, окупанти продовжують ігнорувати резолюцію Генеральної конференції МАГАТЕ та резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, що стосуються дій російських окупантів в Україні, тим самим ставлячи під сумнів авторитет ООН, МАГАТЕ й інших міжнародних організацій.

Як повідомлялося, Рада керуючих МАГАТЕ у грудні 2024 року ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.

Резолюція закликає МАГАТЕ продовжувати оцінку ризиків і масштабів пошкоджень енергетичної інфраструктури України, включно з електричними підстанціями, що забезпечують роботу АЕС. Також документ заохочує держави-члени агентства надавати політичну, фінансову та технічну підтримку для зміцнення технічної допомоги Україні.