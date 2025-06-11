Короткочасні дощі пройдуть в Україні в четвер, буде прохолодно

У четвер, 12 червня, в Україні короткочасні дощі, лише у західних, вночі і в східних областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття та сходу, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві 12 червня очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 червня найвища температура вдень була 34,0 в 2010р., найнижча вночі 5,2 в 1950р.

У п'ятницю, 13 червня, вночі на північному сході країни, вдень у північних, центральних та східних областях короткочасні дощі; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі, крім Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві 13 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.