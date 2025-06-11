Інтерфакс-Україна
Події
12:31 11.06.2025

Після судово-медичної експертизи буде надано сприяння у репатріації в Україну тіл двох загиблих у Бельгії українок

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Консули посольства України в Бельгії у вівторок, 10 червня, відвідали громадянина України, підозрюваного у вбивстві 46-річної матері і 6-річної сестри. Українець перебуває в одному із закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників.

Як повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, стан здоров’я затриманого задовільний. Усі необхідні умови для перебування забезпечені. Слідчі органи встановлюють обставини справи та можливі мотиви вчиненого.

У МЗС наголошують, що посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарної установи та іншими органами Бельгії.

"Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії", - зазначили у відомстві.

На початку червня у ЗМІ зʼявилася інформація про загибель двох українок у Гаасроде (Бельгія). У будинку, де проживала родина українського військового, вранці помітили пожежу. Всередині знайшли зі смертельними ножовими пораненнями 46-річну жінку і її 6-річну доньку.

Родина приїхала до Бельгії на початку повномасштабної війни. Ще одна повнолітня дочка з родини проживає в Ірландії. Батько є військовослужбовцем і працює на евакуаційній ланці.

Згодом у подвійному вбивстві і підпалі зізнався 16-річний син загиблої.

Як повідомили у МЗС України, за рішенням судді ювенальної юстиції, підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. Його забезпечили державним адвокатом. Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим. Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами

Теги: #бельгія #вбивство

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