Інтерфакс-Україна
Події
12:06 11.06.2025

Трамп має намір утримувати в Гуантанамо іноземців, які незаконно перебувають у США, серед них є українці

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Адміністрація Дональда Трампа вже з цього тижня планує розпочати переміщення іноземців, що незаконно перебувають у США, на американську військову базу в Гуантанамо, серед потенційних осіб для переміщення - громадяни України, повідомило The Washington Post з посиланням на джерела.

"Адміністрація Трампа готується розпочати переміщення потенційно тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо, Куба, починаючи вже з цього тижня, повідомили американські чиновники, знайомі з цим питанням", - йдеться у повідомлення на сайті WP у середу.

Зазначається, що іноземні громадяни, про яких йде мова, походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.

Чиновники поділилися планами з виданням, зокрема деякими документами, на умовах анонімності, оскільки питання вважається дуже конфіденційним. За їх словами, адміністрація навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці.

Підготовка включає медичне обстеження 9000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо, відомого своєю історією як в'язниця для підозрюваних у тероризмі.

Теги: #нелегали #гуантанамо

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