Частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в жовтні підскочила до рекордних 25,7% - дослідження

Частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні в жовтні цього року сягнула 25,7% порівняно з 19,5% у червні та 20,2% у лютому, що є історичним максимумом за весь час подібних досліджень, такі дані чергового дослідження "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанії "Kantar Україна".

"Збільшилася і частка підробленої продукції (до 11,3%), і частка продукції, яка маркована написом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 12,9%). Середньорічний показник обсягів нелегального ринку цигарок в Україні 2023 року становив 21,8%", - зазначено в матеріалах.

За попередніми підрахунками Kantar, утрати держбюджету-2023 від нелегального продажу 7,06 млрд сигарет оцінюють у 23,5 млрд грн.

Згідно із середньорічними показниками, 26% підробленої продукції мають ознаки підроблених акцизних марок і згідно з написом на пакуванні вироблені "Українським тютюновим виробництвом" (15%) і "Юнайтед Тобако" (11%), зазначено в дослідженні.

Крім того, стверджує "Kantar Україна", 72% нелегальної тютюнової продукції з позначкою Duty Free або призначеної для експорту має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика, а 62% цієї групи нелегальної продукції становлять сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free.

За результатами дослідження, лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є вісім областей України, де реалізують 70% продукції: Дніпропетровська -17%, Одеська - 12%, Львівська - 9%, Харківська - 9%, Хмельницька - 7%, Кіровоградська - 6%, Чернівецька - 5% і Рівненська - 5%.

Продаж нелегальної тютюнової продукції в кіосках і магазинах у 2023 році зріс порівняно з 2022 роком, у цих каналах торгівлі продають 68% нелегальної тютюнової продукції, наголошується в документі.

"Хороша новина: уже закон про закриття Duty Free запрацював, а замір зроблено за жовтень. Тому далі ситуація має трохи поліпшуватися. Але загалом це просто кошмар", - прокоментував результати дослідження перший заступник голови парламентського профільного комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як повідомлялося, у червні 2020 року "Kantar Україна" оцінювала частку нелегального ринку тютюнової продукції на рівні лише 5%, проте до серпня 2022 року вона сягнула 21,9%. Водночас обсяги контрабанди знизилися з 3% до 1,8%, тоді як підробленої продукції зросли з 1% до 8%, а продукції з маркуванням Duty Free - з 2% до 12,2%.