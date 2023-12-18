Економіка

19:05 18.12.2023

Частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в жовтні підскочила до рекордних 25,7% - дослідження

2 хв читати
Частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в жовтні підскочила до рекордних 25,7% - дослідження

Частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні в жовтні цього року сягнула 25,7% порівняно з 19,5% у червні та 20,2% у лютому, що є історичним максимумом за весь час подібних досліджень, такі дані чергового дослідження "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанії "Kantar Україна".

"Збільшилася і частка підробленої продукції (до 11,3%), і частка продукції, яка маркована написом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 12,9%). Середньорічний показник обсягів нелегального ринку цигарок в Україні 2023 року становив 21,8%", - зазначено в матеріалах.

За попередніми підрахунками Kantar, утрати держбюджету-2023 від нелегального продажу 7,06 млрд сигарет оцінюють у 23,5 млрд грн.

Згідно із середньорічними показниками, 26% підробленої продукції мають ознаки підроблених акцизних марок і згідно з написом на пакуванні вироблені "Українським тютюновим виробництвом" (15%) і "Юнайтед Тобако" (11%), зазначено в дослідженні.

Крім того, стверджує "Kantar Україна", 72% нелегальної тютюнової продукції з позначкою Duty Free або призначеної для експорту має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика, а 62% цієї групи нелегальної продукції становлять сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free.

За результатами дослідження, лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є вісім областей України, де реалізують 70% продукції: Дніпропетровська -17%, Одеська - 12%, Львівська - 9%, Харківська - 9%, Хмельницька - 7%, Кіровоградська - 6%, Чернівецька - 5% і Рівненська - 5%.

Продаж нелегальної тютюнової продукції в кіосках і магазинах у 2023 році зріс порівняно з 2022 роком, у цих каналах торгівлі продають 68% нелегальної тютюнової продукції, наголошується в документі.

"Хороша новина: уже закон про закриття Duty Free запрацював, а замір зроблено за жовтень. Тому далі ситуація має трохи поліпшуватися. Але загалом це просто кошмар", - прокоментував результати дослідження перший заступник голови парламентського профільного комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як повідомлялося, у червні 2020 року "Kantar Україна" оцінювала частку нелегального ринку тютюнової продукції на рівні лише 5%, проте до серпня 2022 року вона сягнула 21,9%. Водночас обсяги контрабанди знизилися з 3% до 1,8%, тоді як підробленої продукції зросли з 1% до 8%, а продукції з маркуванням Duty Free - з 2% до 12,2%.

Теги: #україна #тютюн #нелегали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:13 18.12.2023
Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, одна людина загинула, є руйнування

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, одна людина загинула, є руйнування

01:07 18.12.2023
Російська ППО збила штурмовик ВКС РФ

Російська ППО збила штурмовик ВКС РФ

05:42 17.12.2023
ЗСУ намагаються просунутися на лівобережжі Херсонської області, в районі с. Кринки йдуть важкі бої - ISW

ЗСУ намагаються просунутися на лівобережжі Херсонської області, в районі с. Кринки йдуть важкі бої - ISW

03:15 17.12.2023
Уряди країн G7 наблизилися до конфіскації російських активів на користь України - ЗМІ

Уряди країн G7 наблизилися до конфіскації російських активів на користь України - ЗМІ

01:15 17.12.2023
Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

00:42 17.12.2023
Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

23:13 16.12.2023
Окупанти атакують Україну ударними БпЛА за кількома напрямками

Окупанти атакують Україну ударними БпЛА за кількома напрямками

22:48 16.12.2023
ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

22:15 16.12.2023
МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

05:46 16.12.2023
Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

ОСТАННЄ

ЄС посилить обмін інформацією для виявлення танкерів, які перевалюють російську нафту ship-to-ship

Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

Зеленський призначив Сандигу держуповноваженим АМКУ - указ

BP повністю призупинила перевезення нафти через Червоне море

У разі стабільної роботи морського коридору ГЗК "Метінвесту" до кінця I кв.-2024 можуть збільшити завантаженість до 75-80% - СЕО

Кількість корпоративних банкрутств у розвинених країнах зростає двозначними темпами - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА