У Румунії повідомляють про 13 тис. українців, які незаконно потрапили в країну у 2024 році

Понад 13 тис громадян України, які незаконно перетнули кордон із Румунією, більшість з них через гірську місцевість Марамуреш, деякі ризикували своїм життям, повідомив на пресконференції в понеділок керівник територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) Сігету-Мармацієй Флорін Коман.

Як повідомляє румунське інформагентство Agerpres, у 2024 році було зафіксовано 6 тис 298 випадків незаконного перетину державного кордону з України до Румунії, до яких причетні близько 13 тис. громадян України – 7 тис. у повіті Марамуреш, 4 тис 500 у повіті Сучава та приблизно 1 тис 500 на кордоні повіту Сату-Маре з Україною. "Коли їх виявили в прикордонному наглядовому пристрої, вони вимагали від румунської держави форми захисту, яка регулюється Рішенням ЄС 382/2022", — заявив Коман.

Голова ITPF Сігету-Мармацієй підкреслив, що більшість громадян України, які нелегально перетинають кордон з Румунією, перепливають річку Тиса або перетинають гірську місцевість, піддають своє життя небезпеці.

Він повідомив, що за три роки під час спроби потрапити до Румунії загинуло 28 громадян України, а 250 з них гірським рятувальникам і прикордонній поліції вдалося врятувати минулого року.

"Від початку конфлікту в Україні до цього часу ми мали кілька трагічних ситуацій, у яких 28 громадян України були виявлені загиблими, 16 на румунському березі річки Тиса та 12 у горах Марамуреш. Проте ми також маємо понад 200 пошуково-рятувальних акцій для українських громадян у Марамурешських горах, 71 у 2024 році, під час яких разом із гірсько-рятувальною службою Марамуреш вдалося врятувати понад 250 українських громадян… Минулого року нам вдалося врятувати 150 громадян України", — сказав Коман.

За його словами, найнебезпечнішою територією в Марамурешських горах є гора Піп-Іван, висота якої становить 1 тис 937 метрів, де місцевість є важкодоступною, зі скелями, урвищами, ярами, долинами з високими водоспадами. У зимовий період шар снігу в області досягає двох метрів, а погодні умови екстремальні, з сильними вітрами та дуже низькими температурами, особливо вночі.

За словами керівника територіальної інспекції прикордонної поліції, кількість нелегалів з України, зафіксована минулого 2024 року, більш ніж утричі перевищує показники 2023 року.

"З наведених статистичних даних можна відзначити значне збільшення кількості громадян України, виявлених прикордонниками на зеленому кордоні у 2024 році порівняно з 2023 роком – як ми зазначали, у 2024 році було затримано 13 тис. громадян України проти 3 тис 868 у 2023 році, тобто йдеться про збільшення у 3 рази. З початку конфлікту в Україні, точніше з 24 лютого 2022 року до сьогодні, на північному кордоні Румунії в повітах Марамуреш, Сату-Маре та Сучава було виявлено понад 21 тисячу громадян України. А точніше, 21 123 особи віком від 18 до 60 років, які повідомили прикордонникам, що втекли з України через війну", – сказав Коман.