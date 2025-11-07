Інтерфакс-Україна
19:44 07.11.2025

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан обговорив з президентом України Володимиром Зеленським поточну безпекову ситуацію з та необхідності активізації зусиль для досягнення тривалого і справедливого миру.

"Сьогодні відбулася змістовна розмова з президентом Зеленським щодо поточної ситуації з безпекою та необхідності активізації зусиль для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. Україна повинна виграти цю війну, оскільки вона бореться за безпеку Європи в цілому і за наші спільні цінності. На двосторонньому рівні ми домовилися продовжувати роботу над встановленням Стратегічного Партнерства. Ми обоє прагнемо реалізувати прагматичну, перспективну та сталу програму дій", - написав він в соцмережі Х у п'ятницю ввечері.

За повідомленням Офісу президента України, Зеленський поінформував Дана про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. Росія продовжує відкидати дипломатію, і лідери обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності.

Президенти України і Румунії говорили про подальшу оборонну допомогу Україні, потреби в посиленні ППО та важливість ініціативи PURL.

Також ішлося про оборонну співпрацю, зокрема про спроможності й засоби, які Україна готова експортувати до Румунії, та спільні проєкти в межах ініціативи SAFE. Україна та Румунія мають хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації.

Зеленський запросив президента Румунії відвідати Україну, команди працюватимуть над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів.

 

