2025 рік може стати рекордним за притоком нелегалів до Великої Британії

Від початку року до Великої Британії на невеликих катерах проникли 21 тис. нелегалів, що в разі продовження цієї тенденції може перетворити 2025 рік на рекордний за цим показником, повідомляє в п'ятницю Sky News із посиланням на берегову охорону.

За даними морських прикордонників, вони фіксують "значну кількість інцидентів" за участю невеликих катерів у протоці Ла-Манш, що відокремлює Велику Британію від континентальної Європи. Так, лише за минулий четвер було здійснено десять спроб нелегального перетину протоки, на катерах перебували 573 людини.

Телеканал нагадує, що глава британського уряду Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон нещодавно домовилися активізувати боротьбу з нелегалами, які намагаються проникнути до Великої Британії через Ла-Манш. За словами Стармера, низка нових заходів набуде чинності "найближчими тижнями".

Водночас, зазначає Sky News, Великобританія приймає менше 1% з усіх офіційних біженців у світі, багато з яких просять притулку саме у Великобританії, оскільки володіють англійською мовою.