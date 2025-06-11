У Миколаєві аварійне відключення електроенергії

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У Миколаєві наразі відсутня електроенергія, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Друзі, у Миколаєві наразі відсутня електроенергія! Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація – інформуватиму", - написав він у телеграм у середу.

Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив, що йдеться про аварійне відключення, не повʼязане з атаками російських загарбників.

"Скоро включать", - запевнив він.