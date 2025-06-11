Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.