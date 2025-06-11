Інтерфакс-Україна
Події
08:10 11.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Теги: #генштаб_зсу #зведення #бойові_зіткнення

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