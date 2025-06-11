Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється на сторінці в Facebook Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16FzdmZU1n/