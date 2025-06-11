Генерал США заявив, що представив Трампу плани ударів по Ірану і готовий діяти

Керівник Центрального командування армії США, що опікується питаннями Близького Сходу, генерал Майкл Курилла заявив, що презентував президенту США Дональду Трампу плани з завдавання ударів по Ірану і готовий виконати відповідні накази, повідомляє Times of Israel у вівторок.

"Я надав міністру оборони і президенту широкий спектр варіантів", - заявив генерал Курилла, даючи свідчення перед Комітетом зі збройних сил Палати представників американського парламенту.

На запитання голови комітету збройних сил Конгресу США та представника штату Алабама Майка Роджерса про те, чи готове Центральне командування армії США "відповісти нищівною силою", якщо Іран не відмовиться "назавжди від своїх ядерних амбіцій", генерал Майкл Курила відповів: "Так".

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/top-us-general-says-trump-given-plans-to-hit-iran-military-ready-to-strike-if-ordered/