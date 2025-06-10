Інтерфакс-Україна
Події
22:56 10.06.2025

МЗС України закликало Угорщину перестати демонізувати Україну та Зеленського

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву речника уряду Угорщини Золтана Ковача, з закликом перестати демонізувати Україну та її президента Володимира Зеленського.

"Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями. Не дивно, що в таких умовах просте звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади ", - заявив Тихий.

Речник МЗС переконаний, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для двох країн.

"Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях. Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться", - заявив Тихий.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/5988

Теги: #угорщина #орбан #тихий #ковач

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