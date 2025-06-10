Інтерфакс-Україна
Події
22:20 10.06.2025

Литва пропонує додаткові санкції проти Білорусі та РФ за створення перешкод для ГНСС

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Міністр транспорту і зв'язку Литви Еугеніюс Сабутіс разом з 16 іншими міністрами транспорту і цифрових технологій Європейського Союзу (ЄС) надіслав спільного листа до Європейської Комісії із закликом вжити негайних заходів у відповідь на перешкоди глобальним навігаційним супутниковим системам (ГНСС), що надходять з Росії та Білорусі, повідомляється на офіційному сайті міністерства транспорту та зв’язку Литви.

"Нинішнє безпекове середовище вимагає єдиної відповіді на гібридні загрози з боку ворожих режимів, а також тісної співпраці задля посилення готовності і стійкості Європи. Перебої з сигналами ГНСС мають прямий вплив на стратегічні сектори, такі як транспорт, енергетика і телекомунікації. Щоб запобігти потенційним інцидентам, ми повинні діяти швидко і рішуче на рівні Європейського Союзу - не індивідуально, а скоординовано", - заявив Сабутіс.

У спільному листі, підписаному міністрами Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Словаччини, Фінляндії, Словенії, Чехії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Данії та Румунії, підкреслюється, що випадки перешкод ГНСС є не випадковими інцидентами, а систематичними, цілеспрямованими діями Росії та Білорусі, які можуть бути використані як гібридна атака на стратегічний радіочастотний спектр, необхідний для сучасних технологій, регіональної безпеки та безпеки, особливо на транспорті.

Крім того, міністри закликають ЄС активізувати дипломатичні зусилля для усунення перешкод і чинити тиск на відповідальні сторони, включаючи судові позови проти відповідальних фізичних і юридичних осіб, причетних до навмисних перешкод сигналам ГНСС, з метою посилення європейської безпеки і захищеності.

Джерело: https://sumin.lrv.lt/en/news/minister-sabutis-builds-regional-coalition-and-calls-for-eu-response-to-gnss-interference/

Теги: #гнсс #литва #санкції #єс #рф

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