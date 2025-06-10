Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про нібито передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

"Міністерство закордонних справ офіційно спростовує заяви посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського, зроблені в інтерв'ю блогеру, в яких він стверджував, що Єрусалим передав Україні системи Patriot. На запит Ynet МЗС заявило: "Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot"", - йдеться на сайті видання у вівторок.

За інформацією Ynet, після появи цієї заяви Росія зажадала від Ізраїлю офіційних роз’яснень щодо висловлювань дипломата.

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot - це американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon. Призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, має радар із фазованою решіткою та високоточні ракети-перехоплювачі.

Нещодавно The New York Times писало, що цього літа Україна має отримати дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.