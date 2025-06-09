Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні, хоча побутує інша думка.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", - наголосив Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко.

Він також зазначив, що завжди намагався побудувати діалог зі своїми колегами щодо питання війни в Україні, і додав, що його критикували на батьківщині за надто сильну симпатію до України.

Бродський заявив, що мріє, щоб до кінця його каденції в Україні наступив мир і розповів про досвід Ізраїлю жити у війні, який може бути корисним для України.