Інтерфакс-Україна
Події
15:49 09.06.2025

Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол

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Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що насправді Ізраїль передавав зброю Україні, хоча побутує інша думка.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", - наголосив Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко.

Він також зазначив, що завжди намагався побудувати діалог зі своїми колегами щодо питання війни в Україні, і додав, що його критикували на батьківщині за надто сильну симпатію до України.

Бродський заявив, що мріє, щоб до кінця його каденції в Україні наступив мир і розповів про досвід Ізраїлю жити у війні, який може бути корисним для України.

Теги: #зброя #ізраїль

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