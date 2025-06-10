Інтерфакс-Україна
Події
16:07 10.06.2025

"Євросолідарність" у Київраді підтримала голосування за недовіру Поворознику

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Фракція партії "Європейська солідарність" підтримала у Київраді голосування за висловлення недовіри першому заступнику голови Київської міської держаної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику, йдеться у заяві фракції ЄС у вівторок.

"Фракція "Європейська Солідарність" послідовно виступає за повне очищення столиці від корупції. Нашим пріоритетом є чесне самоврядування, прозорі тендери, гідна медицина і повага до кожної гривні київського бюджету. Тому сьогодні завдяки принциповій позиції нашої фракції відбулося голосування за недовіру першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику. І це не просто кадрове рішення — це ще один крок у боротьбі за очищення Києва. Ми не можемо миритися з тим, що людина, яка фігурує у корупційних скандалах, залишалася обличчям міста", - повідомляється на сторінці фракції у Facebook.

Зазначається, що у випадку з Поворозником йдеться не про "поодинокі помилки", а про корупційну систему.

"Ідеться про хабарі за вплив на містобудівну документацію та звинувачення у розкраданні сотень мільйонів гривень на реконструкції госпіталю ветеранів, а також суспільний резонанс довкола влаштування вечірки у День жалоби на стратегічному об’єкті столиці. Це не поодинокі помилки — це система. Ми вважаємо неприйнятним, щоб у столиці воюючої країни, у місті, де кожен метр має працювати на Перемогу, зберігаються схеми на системі охорони здоров’я, на забудовах, на інтересах громади", - заявляють у партії.

В Київраді у вівторок відбулося голосування по проєкту рішення про висловлення недовіри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику, депутати підтримали відповідне рішення 73 голосами "За", не голосували 21.

Фракція партії "ЄС" у Київраді станом на червень 2025 р. складає 27 депутатів.

 

Теги: #заява #євросолідарність #кмда #поворозник

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