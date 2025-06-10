Інтерфакс-Україна
Події
14:47 10.06.2025

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

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Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві 11–12 червня. 

“Український Червоний Хрест запрошує представників медіа взяти участь у Форумі «Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні» — масштабної події, що об'єднає представників органів державної влади, громадського сектору, міжнародних організацій і бізнесу задля формування нової моделі цивільного захисту в Україні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

У Форумі візьмуть участь народні депутати, представники профільних міністерств, державних установ, міжнародних і гуманітарних організацій, експерти громадського сектору та лідери українського бізнесу.

Захід сфокусується на таких ключових темах, як взаємодія держави, громадськості та міжнародних партнерів у сфері цивільного захисту; підготовка до післявоєнних викликів: розмінування, безпечна відбудова, підтримка громад; розбудова стійкої гуманітарної інфраструктури в умовах війни та після неї; міжнародна підтримка України в інтеграції до європейського механізму цивільного захисту.

Серед спікерів заходу - генеральний директор УЧХ Максим Доценко, заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Козловська, заступник голови ДСНС Володимир Демчук, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Сola Beverages (UA) Андрій  Бублик, генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Акредитація ЗМІ обов’язкова: https://docs.google.com/.../1nEXI3q2x6hk7YmwUnchYu78.../edit.

Контакт для ЗМІ: Валерія Бутко 

Тел: 0955073421

e-mail: [email protected]

 

 

Теги: #форум #тчху #учх

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