Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві 11–12 червня.

“Український Червоний Хрест запрошує представників медіа взяти участь у Форумі «Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні» — масштабної події, що об'єднає представників органів державної влади, громадського сектору, міжнародних організацій і бізнесу задля формування нової моделі цивільного захисту в Україні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

У Форумі візьмуть участь народні депутати, представники профільних міністерств, державних установ, міжнародних і гуманітарних організацій, експерти громадського сектору та лідери українського бізнесу.

Захід сфокусується на таких ключових темах, як взаємодія держави, громадськості та міжнародних партнерів у сфері цивільного захисту; підготовка до післявоєнних викликів: розмінування, безпечна відбудова, підтримка громад; розбудова стійкої гуманітарної інфраструктури в умовах війни та після неї; міжнародна підтримка України в інтеграції до європейського механізму цивільного захисту.

Серед спікерів заходу - генеральний директор УЧХ Максим Доценко, заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Козловська, заступник голови ДСНС Володимир Демчук, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Сola Beverages (UA) Андрій Бублик, генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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