Інтерфакс-Україна
Події
13:16 10.06.2025

Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+

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Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні відвідає цього тижня Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Запланована участь міністра Андрія Сибіги у форматі "Веймар+" з ключовими європейськими партнерами України. Зустріч відбудеться в Римі цього тижня", - сказав Тихий на брифінгу в Києві.

Речник наголосив, що Сибіга переконуватиме партнерів посилювати тиск на Москву та передавати більше допомоги Україні для того, щоб досягти миру.

Другий важливий захід, в якому братиме участь міністр - форум GLOBSEC у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського. Запланована низка зустрічей, а також виступ Сибіги.

Як повідомляє МЗС Італії, у четвер, 12 червня 2025 року, під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні відбудеться міністерська зустріч "Веймар плюс", присвячена Україні та європейській безпеці.

У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ та представники Німеччини, Польщі, Іспанії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Франції та України, а також інституцій ЄС та НАТО.

Теги: #weimar #візит #рим #сибіга

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