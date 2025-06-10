Падіння уламків було на території центральних архівів, пошкоджено приміщення Держархіву Одеської області

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов повідомляє про падіння уламків боєприпасів на території окремих центральних архівів, крім того, пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області.

"Внаслідок російської атаки - зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехників", - написав Хромов в мережі Facebook.

Також він повідомив, що пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області, але обійшлося без жертв і втрат документів.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки російських дронів по Одесі в ніч на 10 червня пошкоджено пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Кількість загиблих в місті на ранок вівторка становить дві людини.

У Києві після російського обстрілу щонайменше четверо постраждалих і численні пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах міста.