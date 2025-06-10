Інтерфакс-Україна
Події
09:55 10.06.2025

Падіння уламків було на території центральних архівів, пошкоджено приміщення Держархіву Одеської області

1 хв читати

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов повідомляє про падіння уламків боєприпасів на території окремих центральних архівів, крім того, пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області.

"Внаслідок російської атаки - зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехників", - написав Хромов в мережі Facebook.

Також він повідомив, що пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області, але обійшлося без жертв і втрат документів.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки російських дронів по Одесі в ніч на 10 червня пошкоджено пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Кількість загиблих в місті на ранок вівторка становить дві людини.

У Києві після російського обстрілу щонайменше четверо постраждалих і численні пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах міста.

Теги: #архів #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 07.06.2025
В Одеській області пошкоджено храм внаслідок атаки ворожих БпЛА

В Одеській області пошкоджено храм внаслідок атаки ворожих БпЛА

18:51 06.06.2025
У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, є загиблий – Нацполіція

У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, є загиблий – Нацполіція

11:55 05.06.2025
Окупанти за ніч знищили ліцей, центр творчості дітей та молоді, а також амбулаторію на Одещині

Окупанти за ніч знищили ліцей, центр творчості дітей та молоді, а також амбулаторію на Одещині

08:42 03.06.2025
Кількість постраждалих через нічний наліт ворожих дронів на Одесу зросла до п'яти – ОВА

Кількість постраждалих через нічний наліт ворожих дронів на Одесу зросла до п'яти – ОВА

08:40 30.05.2025
Нічна атака безпілотників пошкодила відділення "Нової Пошти" на Одещині

Нічна атака безпілотників пошкодила відділення "Нової Пошти" на Одещині

10:39 23.05.2025
Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

Поліцейські на Одещині затримали ділка за незаконне переправлення чоловіків через кордон

10:10 21.05.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

16:02 15.05.2025
Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

09:34 12.05.2025
Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

Одещина постраждала від атаки БпЛА, поранено людину

10:58 09.05.2025
Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до двох осіб

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до двох осіб

Рятувальники виявили під завалами тіло загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня – мер

Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів - в 4 районах Київської області

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

Двоє людей постраждали внаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів у Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА