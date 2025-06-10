Інтерфакс-Україна
Події
09:39 10.06.2025

ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

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ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

Ворог у ніч на вівторок атакував Україну 315 безпілотниками, двома балістичними та п'ятьма крилатими ракетами, українські військові знешкодили 213 БпЛА та збили усі ракети, зафіксовано влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Всього у ніч на 10 червня (із 20:00 9 червня) противник атакував 322-ма засобами повітряного нападу: 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ); 2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. – РФ; 5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. – РФ", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією Повітряних сил, станом на 9:00 вівторка знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачено: 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачено/подавлено РЕБ; дві балістичні ракети KN-23; п'ять крилатих ракет "Іскандер-К".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.

Як повідомлялось, у ніч на 9 червня російські окупанти атакували територію України 499 засобами повітряного нападу, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України. Серед застосованих росіянами засобів - 479 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів, 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22, 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П та 1 крилата ракета Х-35.

"За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187 локаційно втрачено", - вказувалося в повідомленні.

Серед знищених цілей - 277 ворожих БпЛА типу "Shahed" збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Також знешкоджено 10 крилатих ракет Х-101, 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", 2 крилаті ракети Х-22 не досягли цілей (локаційно втрачено), 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П та крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків у 17 локаціях.

Теги: #ракети #обстріл #бпла

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