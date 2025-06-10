Інтерфакс-Україна
Події
08:06 10.06.2025

Двоє людей постраждали внаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів у Дніпропетровській області

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Двоє людей постраждали внаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів у Дніпропетровській області

Двоє цивільних постраждало внаслідок ворожих артилерійських обстрілів та застосування FPV-дронів в Нікопольському районі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм.

"Не вщухали атаки на Нікопольщину. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади. Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак у вівторок вранці.

Окрім того, за даними ОВА, пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, лінія електропередач. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

У Синельниківському районі від ударів безпілотниками потерпали Межівська і Слов'янська громади. Виникло займання – його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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