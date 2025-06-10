Інтерфакс-Україна
Події
07:41 10.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 960 одиниць живої сили та 171 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 2 літаки, 4 танки, 9 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, 107 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 15 крилатих ракет та 239 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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