Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 960 одиниць живої сили та 171 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 2 літаки, 4 танки, 9 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, 107 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 15 крилатих ракет та 239 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.