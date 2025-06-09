Інтерфакс-Україна
Події
23:41 09.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 124 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Російські загарбники завдали одного масованого ракетного удару 21 ракетою та 48 авіаційних ударів, застосувавши 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1347 дронів-камікадзе та здійснили 4343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 понеділка ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25296

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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