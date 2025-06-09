Інтерфакс-Україна
Події
21:21 09.06.2025

Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі

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Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надали першу медичну допомогу постраждалому внаслідок російської атаки FPV-дрона по Нікополю.

"Сьогодні… внаслідок російської атаки FPV-дроном по житловому сектору Нікополя отримав поранення чоловік. Волонтери Нікопольської ланки загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області оперативно надали постраждалому першу допомогу та спільно з рятувальниками ДСНС… транспортували його до лікарні", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

За попередньою інформацією, у постраждалого осколкове поранення стегна та акубаротравма.

 

Теги: #нікополь #тчху #учх

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