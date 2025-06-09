Інтерфакс-Україна
Події
20:37 09.06.2025

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

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Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу Купʼянську (Харківська обл), який ЗС РФ здійснили близько 14:35, поранено пенсіонера.

"72-річний чоловік дістав поранення. У населеному пункті пошкоджено будинки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, орієнтовно об 11:00 російські військові обстріляли з артилерії Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли

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