Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу Купʼянську (Харківська обл), який ЗС РФ здійснили близько 14:35, поранено пенсіонера.

"72-річний чоловік дістав поранення. У населеному пункті пошкоджено будинки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, орієнтовно об 11:00 російські військові обстріляли з артилерії Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).