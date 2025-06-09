Інтерфакс-Україна
Події
17:42 09.06.2025

У Фінляндії пройдуть навчання НАТО із застосування безпілотних систем

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Військово-морські сили Фінляндії візьмуть у червні навчання НАТО з використання морських безпілотних систем, повідомила в понеділок пресслужба ВМС.

"У безпілотних систем величезний потенціал і широкий спектр застосування. За допомогою розумних і автономних систем можна, наприклад, здійснювати моніторинг територій і об'єктів, вивільняючи цінні ресурси для інших завдань", - йдеться в пресрелізі начальника оперативного управління ВМС Марко Лааксонена.

Під час навчань у зоні відповідальності НАТО буде проведено оперативні випробування. Операції на мілководді та в умовах архіпелагу фінського узбережжя також допоможуть розробляти системи, придатні до умов Балтійського моря, вважають у ВМС.

Навчання пройдуть у західній частині акваторії Фінляндії від півострова Порккала аж до Ханко. За районами проведення навчань буде здійснюватися контроль у морі.

Теги: #нато #навчання #фінляндія

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