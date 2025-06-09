Засуджено викрадачів, які вимагали за 20-річного одесита $1 млн викупу – Нацполіція

Київський районний суд міста Одеси виніс вирок учасникам злочинного угруповання, які в березні 2021 р. викрали 20-річного одесита, вивезли його до Києва та кілька днів утримували зв’язаним в орендованій квартирі, вимагаючи від батьків викуп у $1 млн.

"Аби змусити родину виконати вимоги, злочинці записували відео з погрозами, приставляючи до голови молодика пістолет і змушуючи його благати про порятунок. Налякані родичі, не маючи змоги зібрати таку суму, звернулися по допомогу до поліції", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в понеділок.

Завдяки злагодженій роботі оперативників Головного управління Національної поліції в Одеській області, за підтримки оперативного блоку Національної поліції: департаментів карного розшуку, кримінального аналізу, кіберполіції та інших служб, а також оперативних підрозділів інших областей, вдалося швидко встановити місцезнаходження та затримати викрадачів із замовником та звільнити заручника.

За інформацією поліції, у рамках розпочатого поліцейськими кримінального провадження, слідчі висунули членам злочинного угруповання обвинувачення. Дослідивши отримані від правоохоронців матеріали та докази, Київський районний суд визнав підсудних винними і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 та до 10 років з конфіскацією майна.