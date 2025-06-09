АРМА просить НАБУ перевірити інформацію медіа щодо конкурсів з відбору управителів арештованих активів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) внесло заяву до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для проведення всебічної перевірки інформації, викладеної у журналістському матеріалі видання "Української правди" ("дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною").

"За власною ініціативою АРМА звернулося до НАБУ з проханням провести: перевірку фактів щодо всіх обставин, викладених у журналістському розслідуванні; встановлення або відсутність зв’язків між названими у матеріалі прізвищами та управителем "КАМпарітет"; з’ясування чи підтримують працівники агентства будь-які зв’язки з особами, згаданими у публікації. Для цього АРМА cкерувало до НАБУ усі документи переможця конкурсу для детальної перевірки на предмет можливих корупційних дій", - йдеться в повідомленні Нацагентства.

Відзначається, що АРМА готове надати НАБУ будь-які додаткові документи у справах, пов’язаних з цим чи іншими управителями арештованих активів.

Згідно з повідомленням, компанія "КАМпарітет" брала участь у конкурсах АРМА і раніше, проте не завжди успішно. Зокрема, з останніх кейсів: нерухоме майно ТОВ "Майдан Плаза" (Хрещатик,27) — компанію було дискваліфіковано; 2700 залізничних вагонів - також дискваліфіковано.

"Ці факти свідчать про те, що АРМА застосовує однакові стандарти до всіх учасників конкурсів. Водночас, нагадаємо про відсутність законодавчих обмежень одній і тій самій юридичній особі брати участь в різних конкурсах", - додали у відомстві.

В АРМА підкреслили, що всі конкурси на призначення управителів арештованих активів проходять через електронну систему закупівель Prozorro, що забезпечує прозорість процедур, і крім того, кожен учасник та етапи конкурсу мають документальну фіксацію.

"Агентство тісно співпрацює з правоохоронними органами та веде внутрішню політику нульової толерантності до корупції. АРМА діє рішуче та без зволікань у всіх питаннях, що стосуються можливих порушень або корупційних ризиків", - додали в Нацагентстві.

Як повідомлялося, 4 червня видання "Українська правда" опублікувала статтю, у якій йдеться, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні поточного року визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і за даними журналістів цей новий управитель може бути пов'язаний з родиною віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольги Стефанішиної. Також зазначається, що Будинок профспілок — це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Пізніше Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА.

В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.