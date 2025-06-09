ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь сил логістики ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

"У 2023–2024 рр. колишній посадовець безпідставно набув активи, законність яких не зміг підтвердити. До активів належать 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson), а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України, оформлені на себе та на близьких осіб", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, як наголошують в Бюро, під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено зброю та боєприпаси, що зберігалися без передбаченого законом дозволу.