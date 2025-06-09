Глава МЗС Литви прибув до Києва з робочим візитом

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Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у понеділок, 9 червня, прибув до Києва з робочим візитом.

Як повідомляє МЗС Литви, Будріс зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністром юстиції Ольгою Стефанишиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем Ради національної оборони та безпеки Олександром Литвиненком.

Під час візиту міністра закордонних справ Литви також заплановано зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зазначається, що з членами українського уряду та високопосадовцями міністр обговорить ситуацію на передовій, міжнародні зусилля щодо тиску на Росію, щоб вона припинила вогонь та оголосила припинення вогню як невід'ємну умову початку мирних переговорів. На зустрічах також обговорюватимуться гарантії безпеки для України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної підтримки, прогрес України в процесі інтеграції з ЄС, а також заходи щодо стримування та протидії Росії.

Це третій візит Будріса до України з моменту обіймання посади міністра закордонних справ Литви. Востаннє глава литовської дипломатії відвідував Україну 1 квітня 2025 року.