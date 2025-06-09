11:57 09.06.2025
В результаті удару по Запоріжжю двоє людей поранені, зруйновані сім будинків
Фото: Запорізька ОВА
Сім будинків зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання. Наразі відомо про одну поранену людину", - написав Федоров в телеграм-каналі.
Пізніше він додав, що стало відомо про ще одну постраждалу.
"Ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні", - розповів Федоров.
Він зазначив, що відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.