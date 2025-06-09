Інтерфакс-Україна
Події
09:54 09.06.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єкту ВПК з виготовлення антен для "Шахедів" у Чебоксарах
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нанесення удару по російському заводу в Чебоксарах в ніч на понеділок, 9 червня.

"В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу, у ніч на 9 червня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Наразі підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Обмеження на роботу аеропортів (план "Ковер") застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію російської федерації, триватимуть до повного її припинення проти України", - додали в Генштабі.

Теги: #завод #чебоксари #ураження

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