Інтерфакс-Україна
Події
09:33 09.06.2025

Вночі був уражений завод в Чебоксарах, задіяний у виробництві ракет "Іскандер", - ЦПД

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Вночі був атакований завод "Прогрес" у Чебоксарах (РФ), який задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандер", повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він додав, що "Прогрес" виготовляє модулі типу "Комета" - російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу. Такі модулі використовуються в оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових шахедах.

"Станом на зараз, завод "Прогрес" в Чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін", - зазначив Коваленко.

Теги: #завод #іскандер #чебоксари

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